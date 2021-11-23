恒地堅道新盤命名CAINE HILL提供187伙 下月推售
文章日期：2021年11月23日 15:46
各大發展商部署年底前推售新盤，繼恆隆地產（0101）推出九龍灣皓日後，恒地（0012）發展之港島半山堅道73至73E號發展項目，正式命名為CAINE HILL，合共提供187個單位，涵蓋開放式至2房戶型，關鍵日期為2023年3月31日，樓花期長約16個月。
恒基物業營業(二)部總經理韓家輝表示，項目樓書及示範單位的準備工作已屆尾聲，預計11月底至12月初可上載樓書，最快於12月進行首輪推售，定價將參考該區二手呎價及同系西半山THE RICHMOND等的成交呎價；資料顯示，相關樓盤呎價約在2.7萬至3.4萬元的水平。
CAINE HILL主打1房單位，佔115伙或逾6成；另外，開放式佔70伙、2房單位佔2伙。韓家輝表示，項目位處半山堅道地段，CAINE意指堅道 （CAINE ROAD）、HILL代表傲踞半山，寓意項目承傳半山尊貴顯赫。
2021年臨近尾聲，CAINE HILL將為該集團今年推出的最後一個住宅項目；韓預告，集團明年第一季將推出利奧坊第4期，涉及逾600伙；至於鄰近CAINE HILL的伊利近街33至47A號項目，現屆收購業權尾聲，預計2023年推出。
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