西半山燕貽大廈批重建5.3萬呎樓面 奧園本月9億蝕讓售出
文章日期：2021年11月23日 17:30
據屋宇署公布，該署於9月份共批出17份建築圖則，包括9項住宅及商住發展，其中中國奧園（3883）本月中公布以9億元售出、估計虧損近1.77億元的西半山羅便臣道63至67號燕貽大廈，獲批建1座30層高住宅物業，涉及53170方呎。
同時，大昌集團（0088）去年以13.3億元、每方呎樓面地價約15097元投得的鴨脷洲海旁道住宅官地，獲批建1座30層高(在4層地庫之上)住宅物業，涉及約88280方呎樓面。
另恒地（0012）大埔美新里3號，則獲批建1座17層高商住物業，住宅樓面涉35860方呎、另有7359方呎非住宅樓面。
非住宅物業方面，鄰近天后港鐵站的英皇道31至33號、及銀幕街18及20號與琉璃街交界項目，將興建1座24層高商業物業，涉及61580方呎樓面。
至於中移動（0941）去年以56億元、每方呎樓面地價5967元投得的沙田火炭松頭下路與桂地街交界大型工業官地，則獲批建1座17層高(在兩層地庫之上)的數據中心，涉及93.85萬方呎樓面。另萬國數據（9698）葵涌大圓街2至10號項目，亦獲批建1座17層高(在兩層地庫之上)的數據中心，涉及19.55萬方呎樓面。
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