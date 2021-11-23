同時，大昌集團（0088）去年以13.3億元、每方呎樓面地價約15097元投得的鴨脷洲海旁道住宅官地，獲批建1座30層高(在4層地庫之上)住宅物業，涉及約88280方呎樓面。

另恒地（0012）大埔美新里3號，則獲批建1座17層高商住物業，住宅樓面涉35860方呎、另有7359方呎非住宅樓面。

非住宅物業方面，鄰近天后港鐵站的英皇道31至33號、及銀幕街18及20號與琉璃街交界項目，將興建1座24層高商業物業，涉及61580方呎樓面。

至於中移動（0941）去年以56億元、每方呎樓面地價5967元投得的沙田火炭松頭下路與桂地街交界大型工業官地，則獲批建1座17層高(在兩層地庫之上)的數據中心，涉及93.85萬方呎樓面。另萬國數據（9698）葵涌大圓街2至10號項目，亦獲批建1座17層高(在兩層地庫之上)的數據中心，涉及19.55萬方呎樓面。

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