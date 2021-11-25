美銀中心前美國商會物業2.18億放售 高一年前逾5成
文章日期：2021年11月25日 18:16
市場對通關充滿憧憬，估計刺激寫字樓市場，有業主趁勢放售中環美國銀行中心中高層海景單位。中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事周浩然指，物業為美國銀行中心中高層04至07及13室，總面積約5,968方呎，項目同時放售及招租，放售意向價約2.18億元，平均呎價約36,500元，放租叫價則約26.8萬元，呎租約45元。
資料顯示，上述物業曾由美國商會持有，於去年10月以1.45億元售出，呎價僅約2.43萬元，呎價為該廈近7年新低，而新買家「撈底」後約一年放售，叫價較購入價高約7300萬元或50%。
周氏續稱，今年該廈僅錄得兩宗買賣個案，其中位於同層的15室，面積約1,375方呎，成交呎價約3.68萬元，今次業主叫價貼市，而中環新海濱商業地王於11月初以歷史高價批出，直接刺激中區甲廈市場氣氛，大型發展商願意斥巨額投資中環甲廈項目，為散戶投資者注入強心針。
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