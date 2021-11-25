資料顯示，上述物業曾由美國商會持有，於去年10月以1.45億元售出，呎價僅約2.43萬元，呎價為該廈近7年新低，而新買家「撈底」後約一年放售，叫價較購入價高約7300萬元或50%。

周氏續稱，今年該廈僅錄得兩宗買賣個案，其中位於同層的15室，面積約1,375方呎，成交呎價約3.68萬元，今次業主叫價貼市，而中環新海濱商業地王於11月初以歷史高價批出，直接刺激中區甲廈市場氣氛，大型發展商願意斥巨額投資中環甲廈項目，為散戶投資者注入強心針。

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