上月新世界申建1980伙住宅

據城規會文件顯示，申請地點位於元朗牛潭尾丈量約份第105約多個地段和毗連政府土地，地皮面積23.39萬方呎，以地積比率不多於1.53倍發展，建築物度不多於17米及4層，計劃興建4幢住宅房舍，提供1076伙，單位面積分三類，面積分別179、262及358方呎，總樓面面積35.57萬方呎，預計可容納2676人，項目預計在2023年竣工，並在2024年或之前入伙，初步計劃營運6年至2027年。

資料顯示，上述地皮由新世界持有，發展商在上月就地皮向城規會申請私宅，連同毗連的政府土地，地皮面積近24萬方呎，申請由「住宅（丙類）」地帶改劃為「住宅（乙類）」地帶，計劃以5倍地積比作發展，擬建4幢不多於35層高的住宅，另設3層地庫及1層轉換層，提供1980伙、平均面積約614方呎的住宅單位，總樓面約119.98萬方呎。

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