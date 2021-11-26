整體指數方面，CCL報186.90點，按周跌0.76%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報188.50點，按周跌0.97%；CCL(中小型單位)報186.59點，按周跌0.90%；CCL(大型單位)報188.50點，按周跌0.06%，結束3周連升。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，上述數據主要是反映美國聯儲局宣布縮減買債當周的市況。相對上周CCL四大整體指數齊升，今周齊回軟，樓價高位爭持未結束，但相信並非轉勢掉頭向下。

黃續指，近7周計，CCL於186點至188點之間窄幅徘徊，期間累跌1.07%；同期CCL Mass於188點至190點之間徘徊，期間累跌1.90%；CCL(中小型單位)於186點至188點之間窄幅徘徊，期間累跌1.58%；CCL(大型單位)波幅相對較大，近7周於183點至188點之間反覆，累升1.62%。

四大分區方面，港島CCL Mass最新報191.81點，按周跌2.00%，指數上周急升而今周回軟；九龍CCL Mass報181.89點，按周跌0.16%；新界西CCL Mass報176.02點，按周跌1.16%，連跌2周共1.24%；新界東CCL Mass報198.00點，為23周即逾5個月新低，按周跌0.64%，連跌2周共1.61%。