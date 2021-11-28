中原 美聯十大屋苑周末兩日分錄12及18宗成交
文章日期：2021年11月28日 19:26
市場聚焦即將開價的恒隆地產（0101）九龍灣牛頭角道新盤皓日之際，中原表示，十大屋苑本周末兩天(昨日和今日)錄得12宗成交，雖較上周末16宗回落4宗或25%，惟仍已連續3個周末企穩雙位數水平，成交面亦算平均，零成交屋苑收窄至2個，只有鰂魚涌康怡花園和藍田麗港城。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，本周末十大屋苑成交量回落，主要由於近日環球金融市場波動，上周五港股、美股等急瀉，市場不確定因素增加，難免影響物業市場氣氛，有部份買家對入市轉持觀望態度。
中原資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城本周末兩日錄得3宗成交，其中寶山閣高層G室，實用面積691方呎(原則3房1廁改為3房1套連工人房間隔)，原業主上月中以1438萬元放盤，減價110萬元或7.6%後，新近以1328萬元沽出、實呎19219元；原業主2010年6月以598萬元買入單位，帳面獲利730萬元或1.2倍。趙續指，太古城本周末連錄3宗成交，按周末計表現算不俗，但全月累計只錄約19宗成交，市況仍屬淡靜。
另美聯統計，本周末兩日(昨日和今日)10大屋苑錄約18宗買賣個案，較上周末錄17宗回升5.9%，連升4週，並創13個周末新高，僅康怡花園零成交。美聯住宅部行政總裁布少明表示，即將踏入12月，不少新盤頻頻軟銷，樓市氣氛續熱；鑑於近月多個新盤大賣，刺激購買力釋放，有部分業主為吸引客戶擴大議幅，加上本周末暫未有全新焦點大盤開售，部分向隅客回流二手，承接力不俗。
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