中原資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城本周末兩日錄得3宗成交，其中寶山閣高層G室，實用面積691方呎(原則3房1廁改為3房1套連工人房間隔)，原業主上月中以1438萬元放盤，減價110萬元或7.6%後，新近以1328萬元沽出、實呎19219元；原業主2010年6月以598萬元買入單位，帳面獲利730萬元或1.2倍。趙續指，太古城本周末連錄3宗成交，按周末計表現算不俗，但全月累計只錄約19宗成交，市況仍屬淡靜。

另美聯統計，本周末兩日(昨日和今日)10大屋苑錄約18宗買賣個案，較上周末錄17宗回升5.9%，連升4週，並創13個周末新高，僅康怡花園零成交。美聯住宅部行政總裁布少明表示，即將踏入12月，不少新盤頻頻軟銷，樓市氣氛續熱；鑑於近月多個新盤大賣，刺激購買力釋放，有部分業主為吸引客戶擴大議幅，加上本周末暫未有全新焦點大盤開售，部分向隅客回流二手，承接力不俗。