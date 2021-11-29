明報記者

上述美銀（前稱美銀美林）續租之物業，為長江集團中心37至40樓4層、以及52、53、55樓即合共7層，總樓面約15萬方呎，美銀美林早於2014年9月起租用，租約期8年，意味至明年8月底約滿；據當時租約顯示，首3年（即2014年9月至2017年8月）月租1497.9萬元、呎租約100元，第4、5年（即2017年9月至2019年8月），月租提升至約1632.7萬元、呎租即約109元，再期後3年（即至2022年8月底前）則按當時市價計算。

涉樓面15萬呎 租期6年

資料顯示，美銀於11月初與大業主長和系提早訂立新租約，上述7層樓面全部會續租，租約期由2022年9日至2028年8月底，租約期6年，另外有3年續租權。此外，首3年月租約1677.6萬元、呎租約112元，意味較2017年9月至2019年8月期間租金只高約3元或2.7%，租金第4年起按當時市值計。

許榮茂中環中心單位月租降兩成獲續租

事實上，近日市場亦有不少租戶提早續租，如寶龍地產租用的中環中心56樓03室，面積約2772方呎，寶龍地產於2019年6月、即反修例運動爆發前起，向業主許榮茂或相關人士以月租約26.56萬元租用、當時呎租近96元，租約期原本至明年5月底，惟雙方於本月中已簽訂新租約，新月租降至約21.6萬元、呎租約78元，較兩年前租金回落約19%。資料顯示，許氏家族目前持有中環中心共9層樓面，其中32、56及76樓，10月初已抵押予星展銀行香港並獲取14.05億元貸款。

分析：料商界趁甲廈租金反彈前提早出手

中原（工商舖）董事總經理潘志明稱，疫下雖然商廈空置率高企，中區空置率仍達約7%，惟期內租金跌幅相對舖位溫和，加上部分因疫情暫緩業務拓展的跨國企業及內企有望於通關後重新投入本港市場，預期明年寫字樓租務成交將增加，價錢亦有溫和升幅，令不少租戶趁租金明顯反彈前提早續租，一來可避免租金大幅回升，亦可減低因有其他租戶搶租而要搬遷。潘續稱雖然市場預期寫字樓市况明年好轉，但由於現時各區空置率仍高企，加上未來仍有新供應落成，料明年租金升幅仍溫和，中區商廈租金升幅料約5%內。