謝偉俊1376萬連沽柴灣工業城2伙 帳賺逾千萬
文章日期：2021年11月30日 15:38
市場憧憬通關帶動投資氣氛，有名人先行沽售持有物業靜待換貨機會。作為51名立法會選委會界別參選人之一的「法律超人」謝偉俊接受本報查詢時指，早前以約1376萬元連環售出柴灣工業城1期兩個單位，並表示今次沽貨屬投資策略，先套現增加手頭資金，再尋找其他換貨機會。謝偉俊連售兩個單位，合共獲利近1120萬元。
謝偉俊是立法會選委會界別參選人之一，該界別有51名參選人。資料顯示，謝偉俊售出其中一個單位，為柴灣工業城1期14樓05室，面積約1142方呎，成交價688萬元，呎價6025元，謝偉俊2006年底僅以125.6萬元購入，持貨15年，帳面獲利562.4萬元，賺幅約4.5倍。謝偉俊補充，毗鄰的柴灣工業城1期14樓06室，亦以約688萬元售出，惟單位面積較細，呎價亦較高。謝偉俊同於2006年底購入該單位，作價僅131.67萬元，現帳面獲利約556.33萬元，賺幅4.2倍。
事實上，謝偉俊亦於2017年以1000萬元售出柴灣工業城2期10樓一單位，而謝偉俊早於2003年以近71萬元入市，持貨16年帳面獲利929萬元，賺幅13倍。
選委會界別有51名候選人，名單見立法會選舉網站：
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