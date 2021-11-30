謝偉俊是立法會選委會界別參選人之一，該界別有51名參選人。資料顯示，謝偉俊售出其中一個單位，為柴灣工業城1期14樓05室，面積約1142方呎，成交價688萬元，呎價6025元，謝偉俊2006年底僅以125.6萬元購入，持貨15年，帳面獲利562.4萬元，賺幅約4.5倍。謝偉俊補充，毗鄰的柴灣工業城1期14樓06室，亦以約688萬元售出，惟單位面積較細，呎價亦較高。謝偉俊同於2006年底購入該單位，作價僅131.67萬元，現帳面獲利約556.33萬元，賺幅4.2倍。

事實上，謝偉俊亦於2017年以1000萬元售出柴灣工業城2期10樓一單位，而謝偉俊早於2003年以近71萬元入市，持貨16年帳面獲利929萬元，賺幅13倍。

選委會界別有51名候選人，名單見立法會選舉網站：

https://www.elections.gov.hk/legco2021/chi/nomination2.html