該報告指，今年首9個月，市場共錄199宗售價逾1億元的豪宅單位成交，成交宗數較去年同期增加131.4%，較市道同樣蓬勃的2018年同期高出23.6%。該報告又指，雖然經濟顯著復蘇自然會帶動物業交投上升，但是次激增幅度實不容小覷，尤其現時旅遊限制仍然嚴格，令部份海外資金或未能投入香港市場。豪宅樓價自2019年開始調整，調整幅度亦較中小型住宅大，至2020年新冠疫情爆發，豪宅市道更見淡靜。

仲量聯行研究數據顯示，豪宅資本值於2019年中至2020年底的18個月內下跌12.6%。踏入2021年，市場人士普遍認為樓價調整期已接近完結，入市意欲回升，帶動交投增加。此外，亦有不少高淨值家庭偏好豪宅的罕有價值而購入作投資用途。截至2021年第三季，豪宅資本值年内已回升5.7%，惟仍較高峰期低7.6%。

仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，市場有大量貴價單位尤其是一手豪宅新盤可供出售，預期2021年會有478個實用面積逾160平方米（約1,722平方呎)的E類住宅單位落成，數量較2020年增加83.8%。值得留意，部份新經濟公司迅速發展以及首次公開招股市場活躍，亦造就了一批富裕的企業家。來自內地的上市公司、特別是近期上市的公司，其高層亦以首置買家身份入市，如前騰訊高層據報今年初以6億元購入山頂道洋房 「77/79 Peak Road」。

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝預計，未來數年E類住宅單位的供應量將維持相對高企， 2022及2023年分別有429及332個單位落成。儘管短期內大型單位的供應量稍增，但位置優越的豪宅將繼續成為富裕買家的搜羅目標，購入自用或作優質投資資產。展望將來，豪宅資本值應會隨著市場復甦及交投量上升而上揚。

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