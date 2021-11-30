美聯住宅部行政總裁布少明出席同一場合時表示，即日起透過美聯購入凱滙一手單位的買家，可獲贈總值4萬元的雙人郵輪套票，名額4個，先到先得，送完即止。各大發展商臨近年底亦開始部署明年推盤大計，田兆源預告，信置明年將推出4個項目，涉及逾5000伙。

他續指，集團錦上路項目將於明年首季推出，涉及2200伙，緊接將推出集團與嘉華（0173）、招商局置地（0978）合作發展的將軍澳日出康城11期項目，提供約1880伙；而集團夥嘉里（0683）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸第4期則將於明年下半年推出，涉及800伙。至於該集團與市建局合作發展的中環結志街項目ONE CENTRAL PLACE，料短期內獲批預售樓花同意書，提供121伙，亦料於明年推出。

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