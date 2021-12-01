明報記者 陳寶恩

攝影 劉焌陶

屬單幢設計的皓日，樓花期長約2年，區內指標屋苑如淘大花園、德福花園、得寶花園等，樓齡已屆34至41年。皓日是該地段逾30年來的全新私宅，料可受同區換樓客和分支家庭客歡迎。皓日提供294伙，其中2房佔全盤約五成，設145伙，實用面積介乎440至511方呎；1房戶設85伙，佔全盤29%，實用面積320至328方呎。

採流線形設計 三合一特大露台

另3房戶設58伙，佔全盤20%，實用592至771方呎；項目另設6伙分佈於3樓和37樓的連平台特色戶，實用面積289至898方呎。項目標準戶每層10戶，設3部升降機；A至F室6伙，向南或東南、望牛頭角道方向，中高層景觀料以九龍灣德福花園、及正在興建的東九文化中心為主。另G至K室，向北及西北，低層料以內園景為主，高層料望佐敦谷公園。

項目外形採流線形設計，各單位設三合一特大露台，將工作平台、露台、以及冷氣機平台三者合為一體，屬近年新穎的住宅設計。這類設計能擴大露台空間，令其更實用，亦令室內空間運用更靈活。

部分中高層料可望東九文化中心

發展商昨日開放4個示範單位予傳媒參觀，其中28樓A室，實用面積770方呎，屬3房套房工作間間隔。連裝修示位走現代典雅路線，入門經過長玄關，拆去原則的儲物室連廁，改為飯廳，放置圓形四人餐枱，整個客飯廳呈「呂」字形設計，是近年新盤較少見的開則。另一邊設傳統梗廚，而廚房外設有小型酒櫃，方便戶主下廚後品酒享樂。值得注意，買家可選用Bosch品牌雙門雪櫃，設有20款不同顏色的雪櫃門面板供自行配搭。

客廳以香檳金為主色調，配上白色梳化以及一部黑色鋼琴。沿走廊可達3間睡房，其中兩間睡房分別為男、女兒童房，適合年輕家庭。主人套房走簡約設計，放置一張雙人大牀。單位只有小量主力牆，大部分牆身均可拆除，方便戶主設計間隔。

另外，以28樓C室，實用面積508方呎，原則2房，2間睡房打通後變成1房。睡房長4.3米、闊3.6米，空間偌大。房內一面牆身用上深灰色特色牆。與客廳分隔的牆身亦改用磨砂玻璃，更顯空間感。客飯廳放置啡色皮梳化，飯廳則設四人餐枱。

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