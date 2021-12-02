華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指，預計使用上述技術後，可減少70%現場人手、68%建築廢料、75%建築噪音；考慮到重建項目周遭有大量民居，料使用上述方法可對工地附近環境影響減至最低。蔡又稱，使用MiC技術實際上未有減省建築開支，但整體施工時間可減少約2個月，惟政府審批亦較費時，集團希望透過東京街項目，鼓勵業界採用較環保之建築方法，提高生產力。

使用MiC建築法下，整個項目90%的組件均先於工廠製造，再運到現場組裝。被問到上相關組件是否全數由內地工廠製造，蔡宏興表示：「希望到時唔使。」他解釋，政府計劃將香港再工業化，希望屆時有機會使用本港生産組件。

呂元祥建築師事務所副主席呂慶耀指，項目將以「以人為本，綠健宜居」主題建造，並以退台式設計減少單位噪音，同時打造公共綠化予該區；另外，發展商著重單位通風，每戶將設對流窗及設有「明廁」。

翻查資料，華懋於去年4月以約9.1億元、擊敗另外16位對手投得上述東京街項目，屬華懋首個奪得的市建局住宅重建項目，以總樓面逾10.4萬方呎計，每方呎樓面地價約8743元，符合當時市場預期；項目將提供175伙單位，料於2023至2024年落成。

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