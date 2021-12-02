柏傲莊III增3宗取消交易涉資3842萬 買家全用現金付款
文章日期：2021年12月2日 18:03
今年7月爆出建築質量出問題而需拆卸重建的新世界（0017）、港鐵大圍站柏傲莊III，發展商雖表明會向受影響買家賠償，但自今年8月13日首錄3宗取消交易後，近4個月來陸續有買家取消交易，踏入12月再新添3宗取消交易個案，令同類個案累增至105宗，佔項目累售單位總數約845伙逾12%，相關單位涉銷售總值約16.6億元，當中約44%取消交易買家，採180日現金即供付款方法，料與12月上旬「上會期」臨近，部分買家寧願選擇離場有關。
至於3宗於12月1日、2日取消交易的新個案，屬8B座21樓A室和25樓B室，及8A座39樓F室，實用473至797方呎、屬2房和3房戶，原成交價為1031.2萬至1676.9萬元，3宗成交共涉資逾3482萬元，買家原本均選用180日現金即供付款方法。以現時全部105宗取消交易個案中，共有46宗是採用180日現金即供付款方法，佔比為44%佔最多。
據悉，屋宇署已批出上述項目施工方案，預計12月開始動工拆樓。新世界較早前指，集團與港鐵已取得共識，現階段不會對短期內需上會的買家殺訂及罰息。
按揭計算機