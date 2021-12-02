至於3宗於12月1日、2日取消交易的新個案，屬8B座21樓A室和25樓B室，及8A座39樓F室，實用473至797方呎、屬2房和3房戶，原成交價為1031.2萬至1676.9萬元，3宗成交共涉資逾3482萬元，買家原本均選用180日現金即供付款方法。以現時全部105宗取消交易個案中，共有46宗是採用180日現金即供付款方法，佔比為44%佔最多。

據悉，屋宇署已批出上述項目施工方案，預計12月開始動工拆樓。新世界較早前指，集團與港鐵已取得共識，現階段不會對短期內需上會的買家殺訂及罰息。