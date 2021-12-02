據美聯統計，本年首11個月二手住宅註冊量及金額均已超越去年全年水平，宗數錄56410宗，金額錄約4838億元，分別超越去年全年約20.3%及約28.2%；一手私樓方面，首11個月一手私樓註冊量錄15980宗，已超出去年全年約3.8%；金額方面，則錄約2,105億元，較去年全年高出約22.0%。

至於非住宅物業，年內首11個月工廈、寫字樓、舖位、純車位及其他物業合共錄15,873宗，涉及金額約1,339億元，分別較去年全年高約58.5%及約76.6%。報告又指，本年迄今僅得一手公屋交投及註冊金額未超越去年全年數據，今年首11個月錄794宗一手公屋成交，涉及金額近19億元，分別較去年全年仍低約21.9%及約30.3%。

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