首11個月整體物業買賣註冊金額8300億 紀錄次高
文章日期：2021年12月2日 19:33
今年經濟回穩，帶動物業交投上升。美聯物業綜合土地註冊處資料顯示，今年首11個月整體物業註冊宗數合共錄89057宗，較去年全年73322宗高約21.5%，創9年新高；期內金額升至約8300億元，較去年全年約6284億元高約32.1%，創紀錄次高。美聯物業首席分析師劉嘉輝指，今年物業交投量勝去年，加上年內樓價回升帶動，為今年整體物業金額創新高的動力，預計全年物業註冊金額有望打破97年約8,680億元的歷史高位。
據美聯統計，本年首11個月二手住宅註冊量及金額均已超越去年全年水平，宗數錄56410宗，金額錄約4838億元，分別超越去年全年約20.3%及約28.2%；一手私樓方面，首11個月一手私樓註冊量錄15980宗，已超出去年全年約3.8%；金額方面，則錄約2,105億元，較去年全年高出約22.0%。
至於非住宅物業，年內首11個月工廈、寫字樓、舖位、純車位及其他物業合共錄15,873宗，涉及金額約1,339億元，分別較去年全年高約58.5%及約76.6%。報告又指，本年迄今僅得一手公屋交投及註冊金額未超越去年全年數據，今年首11個月錄794宗一手公屋成交，涉及金額近19億元，分別較去年全年仍低約21.9%及約30.3%。
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