HDH Centre總建築面積約8.2萬方呎，樓高25層，除1樓為Bosch Home Appliances Showroom (博西華家電旗艦陳列室)外，3至8樓為特色餐廳樓層，11至25樓是甲級標準寫字樓樓層，一梯一伙，21至22樓為複式樓層設計。

Bosch家電發言人表示，Bosch是歐洲大型家電第一品牌，品牌重視香港市場，香港旗艦店的新選址尤為講究，新旗艦陳列室設於銅鑼灣，有助拓展高消費年輕客戶。亨利發展主席吳力則指，HDH Centre是集團2021年的代表作，項目規劃與興建歷時5年，由國際知名建築師呂元祥建築師事務所及室內設計師梁志天與燈光顧問關永權團隊負責此項目的建築、室內空間和環境燈光設計。吳力續指，集團看好銅鑼灣及尖沙嘴的價值與潛力，期望HDH Centre及集團發展中的多個商廈和商業項目，為這兩個社區增添繁華及多元化的生活色彩。

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