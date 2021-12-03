恒隆物業銷售部高級經理彭頌欣表示，九龍灣首張價單涉及100伙，佔全盤294伙約34%。單位實用面積320至771方呎，包括39伙1房、50伙2房及11伙3房戶。價單定價717.5萬至1770.3萬元，實呎20914元至24841元，平均呎價22446元。

提供三種付款方法，120天現金付款最高折扣4%，折實價688.8萬至1699.5萬元，折實實呎20076元至23847元，折實均呎21548元。另項目不提供發展商按揭，而中銀香港及渣打均為項目按揭貸款。

彭頌欣形容開價為「街坊開心置業價」，定價參考九龍東一手住宅，認為有一定折讓。皓日將於今日起收票，每人最多可入兩票，預計最快月內開售。

根據市場消息，九龍灣指標屋苑例如德福花園、淘大花園、得寶花園，近期二手呎價約1.6萬元，項目首批價錢比同區二手高出34%。全新盤方面，九龍灣多年沒有新盤供應，啟德新盤如維港一號，日前加推173伙，折實均呎25515元，皓日較之低15%。

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