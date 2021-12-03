CCL近8周、即約兩個月於186點至188點之間窄幅爭持，期間累跌0.31%；同期CCL Mass於188點至190點之間窄幅爭持，期間累跌1.06%；CCL(中小型單位)於186點至188點之間窄幅爭持，期間累跌0.74%；CCL(大型單位)於183點至189點之間反覆，累升1.99%。

近3周計，CCL四大整體指數持續一周齊升，一周齊跌，交錯出現，短期樓價走勢繼續高位反覆爭持。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，美國啟動減買債後首周，CCL七大指數齊回升，亮點是新界兩區樓價單周升幅顯著，當中新界西CCL Mass最新報178.95點，創歷史次高，按周升1.66%，升幅9周以來最大，結束2周連跌；新界東CCL Mass報202.11點，按周升2.08%，升幅11周以來最大，結束2周連跌。

市區方面，九龍CCL Mass報183.12點，按周升0.68%，升幅12周即約3個月以來最大；港島CCL_ Mass報190.99點，按周跌0.43%，連跌2周共2.42%。

至於本港出現新冠變種病毒，將於12月下旬公布的CCL才開始反映。