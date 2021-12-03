【陸振球專欄】中原估價指數低位徘徊 小心銀行估價不足
文章日期：2021年12月3日 18:00
中原地產有一個由該公司計算得出的中原估價指數(主要銀行)CVI，今年9月美國聯儲局預告快將縮減買債，CVI隨即跌入40點至60點好淡分界區間。6周前，CVI單周急跌，跌穿50點好淡分界線後，連續3周企於40點以上。不過，美國宣布減買債當周，CVI跌穿40點，其後連續4周在30點水平反覆，本周CVI最新報32.14點。
中原估價指數(主要銀行)CVI是中原地產根據每個中原城市指數成份屋苑，選取樣本單位，調查主要銀行的估價變幅。每周調查銀行對樣本單位的估價，比較一個月前的估值，計算出估價的按月變幅，並逢周四公佈結果。CVI以擴散型指數方式計算，反映銀行對樓市的取態。100點完全睇好，0點完全睇淡，50點是睇好或睇淡的分界。
一般而言，CVI在60點以上反覆徘徊，反映銀行睇好樓市，樓價亦會向上。CVI在40點以下反覆徘徊，反映銀行睇淡樓市，樓價亦會向下。
CVI偏淡，既可能年尾季節性例淡所致，因銀行可能已做夠按揭生意的配額，但如進入2022年CVI續處低位，便要小心銀行可能對後巿變得審慎，不願積極提供按揭，而買樓想申請按揭的，也要小心銀行會估不足價，影響實際提供的按揭成數，買家便有可能要補差價才能完成交易，避免撻訂。
陸振球
明報投資及地產版主編
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