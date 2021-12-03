中原估價指數(主要銀行)CVI是中原地產根據每個中原城市指數成份屋苑，選取樣本單位，調查主要銀行的估價變幅。每周調查銀行對樣本單位的估價，比較一個月前的估值，計算出估價的按月變幅，並逢周四公佈結果。CVI以擴散型指數方式計算，反映銀行對樓市的取態。100點完全睇好，0點完全睇淡，50點是睇好或睇淡的分界。

一般而言，CVI在60點以上反覆徘徊，反映銀行睇好樓市，樓價亦會向上。CVI在40點以下反覆徘徊，反映銀行睇淡樓市，樓價亦會向下。

CVI偏淡，既可能年尾季節性例淡所致，因銀行可能已做夠按揭生意的配額，但如進入2022年CVI續處低位，便要小心銀行可能對後巿變得審慎，不願積極提供按揭，而買樓想申請按揭的，也要小心銀行會估不足價，影響實際提供的按揭成數，買家便有可能要補差價才能完成交易，避免撻訂。

陸振球

明報投資及地產版主編