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HOLBORN 1房857萬沽 實呎32982元
文章日期：2021年12月3日 19:43
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恒地
（0012）
港島東筲箕灣道1號THE HOLBORN，最新以857.538萬元售出A座23樓A3室，實用260方呎1房戶，實呎32,982元，成交價創項目新高。項目累售77伙，套現逾5.6億元。
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