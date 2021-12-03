港島中西區掀單幢盤搶客戰，繼信置（0083）和市建局合作的結志街ONE CENTRAL PLACE，日前上載樓書，鄰近由恒地（0012）發展、位於半山堅道的 CAINE HILL突擊上載樓書，涉及187伙，估計最快月內開售。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝指，CAINE HILL提供的戶型由開放式至2房間隔，標準戶方面，開放式設67伙，佔約36%，實用面積介乎190至197方呎；1房戶設110伙，佔約59%，實用面積277至289方呎。