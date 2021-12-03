CAINE HILL突上樓書 開放式169呎起屬半山開售新盤最細
文章日期：2021年12月3日 20:04
港島中西區掀單幢盤搶客戰，繼信置（0083）和市建局合作的結志街ONE CENTRAL PLACE，日前上載樓書，鄰近由恒地（0012）發展、位於半山堅道的 CAINE HILL突擊上載樓書，涉及187伙，估計最快月內開售。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝指，CAINE HILL提供的戶型由開放式至2房間隔，標準戶方面，開放式設67伙，佔約36%，實用面積介乎190至197方呎；1房戶設110伙，佔約59%，實用面積277至289方呎。
項目另設10伙特色戶，包括開放式至2房，實用面積169至446方呎，連18至276方呎平台。項目預計關鍵日期為2023年3月31日，樓花期長約1年3個月。
項目最細單位位於3樓F室，實用面積169方呎連18方呎平台，料屬港島半山最細新盤單位。對上一次西半山最細新盤單位，料為同系羅便臣道THE RICHMOND，最細單位181方呎。
韓家輝指，項目設於國際金融中心一期的示範單位及售樓處將近完工，預計短期內開放予公眾參觀。
翻查資料，內房禹洲地產（1628）旗下堅道48號UPPER CENTRAL，單位實用167至388方呎，其中開放式戶實用由167方呎起，面積細絕中、西半山一帶， 惟屬出租式物業，並未有推售。
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