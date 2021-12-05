十大屋苑周末交投微升 連續4周保持雙位數
文章日期：2021年12月5日 19:01
一手市場未有焦點新盤推售，二手屋苑成交穩定，中原地產統計，十大屋苑本周末錄得13宗成交，較上周末多1宗或升8.3%，連續4個周末企穩雙位數水平，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，臨近年尾，一手新盤推售略為放慢，連續兩個周末未有全新盤推售，一手短暫歇息，令客源回流二手，加上市場普遍睇好兩地通關，中原城市領先指數CCL上周最新報升0.77%，反映睇好後市的市民佔多，各區睇樓及交投氣氛亦進一步轉好。
另外，據美聯物業分行統計，12月首個周末，10大藍籌屋苑錄得約14宗買賣個案，較上周減少約22.2%，中斷連續4個周末升勢，不過，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，12月份節日氣氛漸濃，一手繼續有全新盤推出，其中九龍灣「皓日」上周公佈首張價單後，吸納購買力，不少二手準買家持觀望態度，影響區內屋苑周末交投表現。他認為，整體入市意欲未見減退，惟部分業主有見市況向好，心態趨強，議價幅度與準買家或有落差，窒礙二手成交步伐。市場憧憬通關，以及短期香港息口仍然低企等利好因素下，樓市表現仍然向好，如二手業主願意略為提高議價空間，將助加快促成交易。
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