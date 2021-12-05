另外，據美聯物業分行統計，12月首個周末，10大藍籌屋苑錄得約14宗買賣個案，較上周減少約22.2%，中斷連續4個周末升勢，不過，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，12月份節日氣氛漸濃，一手繼續有全新盤推出，其中九龍灣「皓日」上周公佈首張價單後，吸納購買力，不少二手準買家持觀望態度，影響區內屋苑周末交投表現。他認為，整體入市意欲未見減退，惟部分業主有見市況向好，心態趨強，議價幅度與準買家或有落差，窒礙二手成交步伐。市場憧憬通關，以及短期香港息口仍然低企等利好因素下，樓市表現仍然向好，如二手業主願意略為提高議價空間，將助加快促成交易。