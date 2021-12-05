潘氏續表示，工商舖市場11月大額成交增多，三個類別於月內均錄得逾億元交易，月內最大宗成交為領展（0823）公佈以約27億元收購柴灣嘉業街60號全幢貨庫大廈，而舖位市場則以宗數取勝，連錄多宗逾億元成交，例如資深投資者黎永滔以約1.83億元售出中環德己立街17至19號德和大廈地下01及01A號舖。另沉寂一段時間的寫字樓市場於11月都錄得大額交易，為結好控股（0064）作價約4.2億元售出上環中遠大廈10樓全層。

潘氏認為，過往年底前節日氣氛旺盛，不少投資者都「收爐」或外遊，而今年受新冠肺炎影響，旅遊受限，加上工商舖有多個新盤推出，全面刺激市況熾熱，又有不少業主議價空間逐步收窄，帶動更多買家加快落實入市，預計工商舖市況將會持續升溫，成交量料會呈穩步上揚趨勢。