鄭續指，「新世界建好生活」早前成立由各界專家組成的諮詢委員會，經反覆討論後提出有關新建議。

根據「新世界建好生活」倡議興建的「新世界資助房屋」，包括倡議興建、並以不牟利形式出售「質素及呎數兼備」的可負擔房屋，售價低至市價約五折至六折，與現行居屋計劃相似； 建議推行「上車易按揭」，以解決年輕家庭缺乏大額首期、置業初期供款吃力的問題； 提倡創立「漸進式供款」按揭，樓宇成交時買家承造購買單位樓價一半的按揭，餘下的一半樓價按揭，可在成交後10年內一次過或分階段承造。

「新世界建好生活 」未來數個月將就上述建議與政府部門、相關機構及業界商討，待細節落實後再作公布。若有關提議若得以落實，新世界發展首階段將捐出一幅位於新界西的地皮，作試驗計劃，預計建300個實用介乎300至550方呎的一房至三房單位。

擬捐新界西地皮作試點 建300個1至3房戶

以一個實用300方呎單位為例，以現時補地價金額並參照公營資助房屋機構獲得的補地價計，連建築費等成本後，單位料以約270萬元出售，等同私樓市價約五折至六折。以上述270萬元單位為例，合資格買家可就其購買單位樓價的一半即135萬元，申請九成按揭，意味須支付原本樓價270萬元的5%、即13.5萬元作首期，並於物業交時承造餘下121.5萬元按揭。以現時一般P減2.5%供樓利率來計算，買家每月按揭供款約5,010元。餘下樓價50%合共135萬港元按揭，料可於單位成交後10年內，一次過或分階段承造。

「上車易按揭」的還款期限將參考現行樓宇按揭的規定，一般最長時限為30年。至於有關單位轉讓安排，「新世界建好生活」建議買家在成交後的首3至5年內不能出售或出租單位，而買家須在完成承造100%按揭後，方可把單位出售予合資格人士。另買家亦可在買入單位第10年起，向政府補回地價差額後，將單位在市場上自由出售。

「新世界建好生活」建議在參照現行居屋申請人安排外，可讓25至45歲年輕人或家庭優先申請；而現時居屋申請者均須為香港永久性居民兼首次置業人士。以一人申請者為例，每月入息上限為3.3萬元，資產上限為85萬元；二人或以上家庭，月入上限則為6.6萬元，資產上限為170萬元。

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