此外，發展商夥拍中原按揭及中原地產，為皓日買家提供按揭；中原按揭董事總經理王美鳳指出，選擇一為「低息H按優惠」全期按息低至H加1.3%，以12月6日1個月拆息0.2%計，實際息率低至1.5%，另設現金回贈為貸款額1.5%，按揭年期最長30年。

另一選擇「低息高成數按揭」，按揭成數最高為80%；據「低息高成數按揭」資料，樓價833萬元以下單位最高可承造樓價80%按揭；樓價1000萬則可承造最高500萬+20%按揭；樓價1000萬或以上則可承造最高70%按揭，按揭年期長達30年，全期低至P減2.75% (實際息率現為2.5%)，現金回贈1%。

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