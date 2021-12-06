皓日暫收逾千票超額9倍 料周末首輪賣
文章日期：2021年12月6日 15:41
本月焦點新盤之一，恒隆地產（0101）旗下九龍灣牛頭角道新盤皓日，上周五（12月3日）公布折實均呎21,548元首推100伙、以1房入場費688.8萬元作招徠後，恒隆物業銷售部高級經理彭頌欣表示，項目過去3日已累收逾1000票，以首張價單100伙計，超額認購9倍，當中有4成準買家心儀1房戶、5成欲購2房，另1成欲購3房戶。彭頌欣指，項目短期內公布銷售安排，料本周末開售，按市場反應再考慮加推部署。
此外，發展商夥拍中原按揭及中原地產，為皓日買家提供按揭；中原按揭董事總經理王美鳳指出，選擇一為「低息H按優惠」全期按息低至H加1.3%，以12月6日1個月拆息0.2%計，實際息率低至1.5%，另設現金回贈為貸款額1.5%，按揭年期最長30年。
另一選擇「低息高成數按揭」，按揭成數最高為80%；據「低息高成數按揭」資料，樓價833萬元以下單位最高可承造樓價80%按揭；樓價1000萬則可承造最高500萬+20%按揭；樓價1000萬或以上則可承造最高70%按揭，按揭年期長達30年，全期低至P減2.75% (實際息率現為2.5%)，現金回贈1%。
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