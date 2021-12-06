待批預售樓花破1.6萬伙創3年新高

此外，啟德跑道地再有新盤申預售，中海外、恒地（0012）及會德豐2019年3月以98.9億元投得承豐道19號第1期，提供361伙，預計在2024年中落成。另外，由新地（0016）及長實（1113）合作的屯門小秀村第1期項目亦申預售，提供400伙，預計2024年3月落成。項目2019年1月完成約17.3億元補地價，每方呎樓面補地價約4990元。

計及上述3個新盤新增的預售申請，現時共有30個住宅項目待批預售樓花同意書，涉及16,011伙（扣除世茂延坪道9號項目減少4伙至332伙），比10月時的14,662伙再多1476伙，為2018年8月16810伙後逾3年按月新高。

大嶼山長沙「嵐玥」批預售

至於11月亦共批出2份預售樓花同意書，包括信置（0083）、已上載樓書的上環ONE CENTRAL PLACE；以及嘉源發展旗下的大嶼山長沙洋房項目嵐玥。翻查資料，嵐玥屬於雅居樂（3383）副主席陳卓賢長子陳思銘的私人投資項目，他於2017年以2.1億元投得該地皮，每方呎樓面地價接近2萬元，創離島地皮樓面呎價新高；嵐玥位於大嶼山長沙38號，共設有兩幢洋房，預計落成日期為2022年12月。

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