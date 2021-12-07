另外，萊坊專業服務董事總經理陳致馨表示，近年政府土地供應有限，政府可將補地價標準金額擴展至農地，以每呎1300元作基準；另外，亦可考慮將現時60年樓齡以上、超過500伙的物業強拍門檻降至六成。

料本港樓市明年樓市增長3%

住宅方面，萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，預計未來12個月將維持低息，吸引買家入市、上車，帶動一般住宅樓價平穩上升，同時引致租金升幅減慢，預計一般住宅租金回厘率維持約2厘水平；至於豪宅樓價則跑贏一般住宅，料有約3%至5%升幅。該行亦預計，今年全年可錄得7.3萬宗成交，而明年將略為回落至6萬至6.5萬宗；王兆麟預計，明年一手市場將有2.1萬至2.3萬伙新盤供應，相信發展商將審慎推盤，讓市場能逐步消化供應。

預計明年中環甲廈租金升5%至10%

寫字樓方面，萊坊執行董事及香港區商業部主管劉柏汶指，中環區寫字樓租賃需求回升，空置率持續下降及租金跌幅放緩，今年首11個月累積跌幅少於3%，預計明年港島區甲級寫字樓將有約5%至10%升幅。萊坊高級董事及商舖部主管麥海倫則指，今年首10個月本港零售銷售總值錄約2889億元，政府放寬防疫措施下，餐飲業總收入按年大增44%，外賣式餐飲舖位有需求；展望明年，預料體驗式消費會成為新零售趨勢，租金將保持平穩。

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