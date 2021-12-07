柏傲莊III添兩宗取消交易 本月首周共11宗
文章日期：2021年12月7日 16:47
今年6月開售、但7月爆出建築質量出問題而需拆卸重建的新世界（0017）、港鐵大圍站柏傲莊III，自8月13日首錄3宗取消交易後，近4個月來陸續有買家取消交易；踏入12月上旬，由於當天採用180日現金付款的買家的「上會期」逼近，不乏再有買家選擇離場有關。據成交紀錄冊顯示，柏傲莊III新增兩宗取消交易個案，有關單位實用527及998方呎，屬第1A座的2房和4房戶，原成交價1018.3萬、2515.3萬元，2宗成交涉資逾3533萬元，買家分別選用建築期付款、選用優越建築期付款(只限3、4房大單位買家)。
據成交紀錄冊顯示，連同上述2宗取消交易，柏傲莊III踏入12月首周以來，共錄得11宗取消交易個案、涉銷售總值約1.79億元；在該11宗取消交易個案中，7宗的買家選用180日現金即供付款、3宗的買家選用優越建築期付款(只限3、4房大單位買家)、1宗採建築期付款。
若以8月13日首錄3宗取消交易開始計，同類個案已累積增加至113宗，佔項目累售單位總數約845伙逾13%，相關單位涉銷售總值約18億元，當中約44%取消交易個案、即50宗成交的買家是採180日現金即供付款，料與12月上旬「上會期」臨近，買家選擇離場有關。
據了解，屋宇署已批出柏傲莊III的施工方案，預計12月開始動工拆樓；新世界較早前表示，集團與港鐵已取得共識，現階段不會對短期內需上會的買家殺訂及罰息。
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