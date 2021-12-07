大埔超級城將於聖誕檔期伙拍國際著名塗鴉大師Jon Burgerman，打造面積達1,500方呎的《聖誕Art Jam遊樂場》互動裝置，內置5大聖誕主題專區包括「15呎巨型Pizza聖誕樹」、 「旋轉木馬打卡位」、「聖誕扭蛋小屋」、「動感畫廊藝術裝置」 及「塗」氣打卡牆；商場亦會舉辦聖誕市集及冬日感謝月以低至1元搶購潮流家電。

蘇蔭彪補充指，大埔區近期多個新屋苑落成，商場推出白石角科學園免費穿梭巴士服務，租務策略上亦作出相應調整，早前引入約1.5萬方呎之嘉禾大埔戲院，提供近400個座位，為新界東北唯一配備D-Box動感座位的戲院，開業以來迅即成為區內地標，吸引區來區外客人打卡；另外，今年增設全港首家 IKEA 概念店，主打瑞典美食及家居擺設；為配合年青人喜愛休閒生活，商場今年引入3 間人氣咖啡店，包括Chuobo Kissaten、米子咖啡及COCO ESPRESSO。

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