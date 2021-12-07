入場單位是1座9樓A7室，屬實用204方呎開放式戶，折實價398萬元、折實實呎19,510元。今批200伙折實市值約11.6億元。折實後有57伙低於500萬元，惟九建暫時未為新推單位落實銷售安排。

此外，發展商為原有的3種付款方式（120天、超級靈活建築期、靈活建築期），各新增一按付款， 一按最高貸款額為成交價的85%，首24個月按揭年利率為P減2.5%（P為5.25%），其後為P。一按最長年期為30年。至於沒有採用上述發展商一按貸款的買家，就可另獲樓價2%現金回贈。