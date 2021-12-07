海茵加推200伙開放式折實398萬起 新增85%一按吸客
文章日期：2021年12月7日 18:48
臨近年末新盤市場仍活躍，九建（0034）旗下將軍澳海茵莊園加推4號價單、涉200伙，單位實用介乎203至321方呎，包括開放式戶83伙、1房戶117個；價單定價410.3萬至748.7萬元，呎價20,113元至25,768元，維持最高樓價3%折扣，折實價398萬元至726.2萬元，折實實呎19,510至24,995元，折實均呎22,955元。相比項目10月推出首批價單折實均呎20,921元，一個半月高近10%。
入場單位是1座9樓A7室，屬實用204方呎開放式戶，折實價398萬元、折實實呎19,510元。今批200伙折實市值約11.6億元。折實後有57伙低於500萬元，惟九建暫時未為新推單位落實銷售安排。
此外，發展商為原有的3種付款方式（120天、超級靈活建築期、靈活建築期），各新增一按付款， 一按最高貸款額為成交價的85%，首24個月按揭年利率為P減2.5%（P為5.25%），其後為P。一按最長年期為30年。至於沒有採用上述發展商一按貸款的買家，就可另獲樓價2%現金回贈。
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