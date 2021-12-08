資料顯示，發展商於去年底向鄧成波家族購入上述豉油街63號地盤，成交價約3.51億元，賣方當時蝕幅近一成。俊和物業發展控股總經理陳健強指，雋薈屬單幢物業，提供108伙準準戶及12伙特色單位，全屬開放式戶型，實用面積由152至228方呎。他續指，樓書製作已近尾聲，預計月內推售。

翻查資料，菁雋最細單位128方呎起，換言之雋薈最細單位僅比菁雋最細單位多24方呎或19%。近月「限呎樓」標準討論得如火如荼之際，雋薈貫徹發展商過往作風，清一色提供細則單位，陳建強表示，集團於項目設計上考慮不同分區需要，認為細單位在市場上有需求，亦有助年輕人上車。

益兆集團控股副總裁林浩指，「SOYO」意思為「so young」，意指項目是型格新一代居住的首選，同時凸顯項目位處旺角豉油街（Soy Street）。林續指，益兆集團現時有三個住宅項目進行中，除上述豉油街項目外，亦有青山道437至447號（與俊和合作）項目及太子道西264至266號（益兆獨資）兩個項目。

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