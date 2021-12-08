2年多以來最大宗甲廈租賃成交

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，很高興能進駐另一甲級寫字樓，即現在的宏利廣場，此舉是宏利在香港的重要里程碑，彰顯公司對此重要市場的持續投資，以及致力在逐步通關後繼續滿足內地訪港旅客的需求。他表示，公司在港擁有超過1.1萬代理人，在頂尖的辦公設施支援下，可更有效地提供優質服務，以配合公司持續擴展，甚至改寫市場競爭格局。

宏利廣場是宏利於九龍東的第4座甲級辦公大樓，全新裝修的4層寫字樓將初步容納2,400名代理人，而全面投入使用後可容納3,400名代理人。辦公室採用開放式設計，設施包括電子化會議室及培訓室，以及寬敞的公共空間等。此項租約於今年4月簽訂，是本港自2019年7月以來最大宗甲級寫字樓租務成交，亦是自2018年4月以來九龍東最大宗。

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