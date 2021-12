原定明年2月入伙的SEA TO SKY,近日已有業主陸續收到通知準備本月收樓,並陸續放盤預租單位。香港置業分區董事劉浩勤指,日出康城SEA TO SKY剛錄得首宗租賃成交,為第1座20樓E室,實用面積467方呎,2房間隔,以月租15800元租出,折合呎租33元;業主去年7月以723.9萬元買入單位,並於11月中起叫價1.9萬元放租,議價後以1.58萬元租出,現享租務回報2.62厘。劉續指,上述單位尚未入伙,屬於樓花預租個案,預計本月底前收樓;現時SEA TO SKY約有60個單位放租,2房入場月租1.6萬元。