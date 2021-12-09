恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，CAINE HILL首張價單，涉及 50 伙，包括 1 房單位 39 伙及開放式單位 11 伙 ，價單定價559.1萬至895.9萬元，實呎27394至31711元，扣除3%折扣後，折實價約542.3萬至869萬元，折實實呎26572至30759元。

韓表示，銷售安排最快下周公布，料本月內作首輪推售，而示範單位將於本周六正式對外開放。

首張價單50伙中，有11伙折實價低於600萬元，600萬至800萬元則有20伙，另19伙折實價800萬至900萬元。

最平一伙為實用190方呎6樓F室開放式戶，折實價542.327萬元，折實實呎28544元。

另最低呎價單位，為實用277方呎6樓H室一房戶，折實價736.036萬元，折實實呎26572元。

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