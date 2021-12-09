CAINE HILL折實均呎2.87萬推50伙略低同區新盤 開放戶折實542萬起
文章日期：2021年12月9日 13:30
恒地（0012）港島半山堅道CAINE HILL剛公布首張價單，涉50個單位，平均實呎29670元，扣除最高3%即供優惠後，折實平均實呎28780元，較去年1月同系西半山羅便臣道THE RICHMOND首批折實均價29998元略低約4%，亦較英皇國際（0163）去年5月推岀的西半山摩羅廟街半山捌號首批30伙折實平均實呎29820元低約3.5%，估計是物業所處位置不同之反映，而今批單位折實入場費約542萬元。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，CAINE HILL首張價單，涉及 50 伙，包括 1 房單位 39 伙及開放式單位 11 伙 ，價單定價559.1萬至895.9萬元，實呎27394至31711元，扣除3%折扣後，折實價約542.3萬至869萬元，折實實呎26572至30759元。
韓表示，銷售安排最快下周公布，料本月內作首輪推售，而示範單位將於本周六正式對外開放。
首張價單50伙中，有11伙折實價低於600萬元，600萬至800萬元則有20伙，另19伙折實價800萬至900萬元。
最平一伙為實用190方呎6樓F室開放式戶，折實價542.327萬元，折實實呎28544元。
另最低呎價單位，為實用277方呎6樓H室一房戶，折實價736.036萬元，折實實呎26572元。
其他報道
按揭計算機