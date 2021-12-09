值得一提的是，港府2020年底取消工商物業DSD，若連同工商物業，去年辣稅總成交共涉16372宗，金額則涉逾130億元。

不過，若總計三大物業辣稅總金額，今年首11個月合共錄約108.42億元稅款，比去年全年約92.2億元多17.5%。事實上，三大辣稅所涉金額(住宅物業)，除BSD外，其餘SSD、DSD稅款亦已超出去年全年數字，今年首11個月SSD稅收涉2.212億元，比去年全年約1.765億元多約25%；同時，今年首11個月住宅DSD稅收為81.76億元，比去年全年的約62.69億元，多約30%。

此外，今年首11個月BSD稅收涉24.448億元，比去年全年27.785億元仍有12%的差距。

若單計今年11月，三大住宅辣稅成交宗數均上升，其中反映境外買家或公司客入市的BSD，11月錄117宗成交，按月升67%，並為2019年11月、即近兩年次高，僅次今年9月118宗，所涉稅額2.106億元，較10月份4.033億元減近48%。

上月SSD成交35宗，按月增25%，為今年5月後、即半年最多，涉2110萬元稅款，較10月的1070萬元高97%。至於住宅DSD成交有337宗(未計3宗非住宅物業)，比10月份263宗多出28%，涉7.642億元稅款，按月則減少約8%。

總計11月三大物業辣稅，合共有489宗成交，雖然按月多35.9%，但稅款則按月跌兩成至約9.96億元，為近三個月來首次低於10億元水平。