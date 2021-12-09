今年首11個月物業辣稅108億 較去年全年高17%
文章日期：2021年12月9日 14:58
今年新年疫情緩和，今年物業量交投回升，連帶港府的物業辣稅成交宗數、所涉稅款亦增加，今年首11個月已經超出去年全年；據稅務局最新公布數字，三大辣稅包括額外印花稅SSD、買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD(單計住宅物業)，於今年首11個月分別錄得354、844及3403宗，分別比去年全年同類辣稅成交數目346宗、670宗及2647宗高出約2%、約26%及約28.5%，合計即涉4601宗成交，比去年全年的3663宗多出938宗或約26%。
值得一提的是，港府2020年底取消工商物業DSD，若連同工商物業，去年辣稅總成交共涉16372宗，金額則涉逾130億元。
不過，若總計三大物業辣稅總金額，今年首11個月合共錄約108.42億元稅款，比去年全年約92.2億元多17.5%。事實上，三大辣稅所涉金額(住宅物業)，除BSD外，其餘SSD、DSD稅款亦已超出去年全年數字，今年首11個月SSD稅收涉2.212億元，比去年全年約1.765億元多約25%；同時，今年首11個月住宅DSD稅收為81.76億元，比去年全年的約62.69億元，多約30%。
此外，今年首11個月BSD稅收涉24.448億元，比去年全年27.785億元仍有12%的差距。
若單計今年11月，三大住宅辣稅成交宗數均上升，其中反映境外買家或公司客入市的BSD，11月錄117宗成交，按月升67%，並為2019年11月、即近兩年次高，僅次今年9月118宗，所涉稅額2.106億元，較10月份4.033億元減近48%。
上月SSD成交35宗，按月增25%，為今年5月後、即半年最多，涉2110萬元稅款，較10月的1070萬元高97%。至於住宅DSD成交有337宗(未計3宗非住宅物業)，比10月份263宗多出28%，涉7.642億元稅款，按月則減少約8%。
總計11月三大物業辣稅，合共有489宗成交，雖然按月多35.9%，但稅款則按月跌兩成至約9.96億元，為近三個月來首次低於10億元水平。