據成交紀錄冊顯示，連同上述3宗新取消交易，柏傲莊III踏入12月以來，共錄得14宗取消交易個案、涉銷售總值約2.25億元；在該14宗取消交易個案中，9宗的買家選用180日現金即供付款、4宗的買家選用優越建築期付款(只限3、4房大單位買家)、1宗採建築期付款。

若以8月13日首錄3宗取消交易開始計，同類個案已累積增加至116宗、佔項目累售單位總數約845伙近14%，相關單位涉銷售總值約18.5億元，當中約45%取消交易個案、即52宗成交的買家是採180日現金即供付款，料與12月上旬「上會期」臨近，買家選擇離場有關。據了解，屋宇署已批出柏傲莊III的施工方案，預計12月正式動工拆樓；新世界較早前表示，集團與港鐵已取得共識，現階段不會對短期內需上會的買家殺訂及罰息。