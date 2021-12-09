柏傲莊III再增3宗取消交易 4個月累計撲120宗
文章日期：2021年12月9日 16:09
今年6月開售、但7月爆出建築質量出問題而需拆卸重建的新世界（0017）、港鐵大圍站柏傲莊III，自8月13日首錄3宗取消交易後，陸續有買家取消交易；踏入12月，由於當天採用180日現金付款的買家的「上會期」臨近，據成交紀錄冊顯示，柏傲莊III再新增3宗取消交易個案，有關單位實用456至1022方呎，屬第1B座、8A座的2房和4房戶，原成交價1050.3萬至2433.1萬元，3宗成交涉資逾4671萬元，買家分別選用180日現金付款、及優越建築期付款(只限3、4房大單位買家)。
據成交紀錄冊顯示，連同上述3宗新取消交易，柏傲莊III踏入12月以來，共錄得14宗取消交易個案、涉銷售總值約2.25億元；在該14宗取消交易個案中，9宗的買家選用180日現金即供付款、4宗的買家選用優越建築期付款(只限3、4房大單位買家)、1宗採建築期付款。
若以8月13日首錄3宗取消交易開始計，同類個案已累積增加至116宗、佔項目累售單位總數約845伙近14%，相關單位涉銷售總值約18.5億元，當中約45%取消交易個案、即52宗成交的買家是採180日現金即供付款，料與12月上旬「上會期」臨近，買家選擇離場有關。據了解，屋宇署已批出柏傲莊III的施工方案，預計12月正式動工拆樓；新世界較早前表示，集團與港鐵已取得共識，現階段不會對短期內需上會的買家殺訂及罰息。
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