百利保三項目擬2024年推

百利保執行董事兼首席營運官范統表示，集團旗下沙田九肚富豪·山峯，共有24間洋房，累售16間；分層單位136伙，累售46伙，來年將主力推售分層戶。此外，集團有3個項目正進行收購中，包括長沙灣青山道291至293號（地盤面積5260方呎）、深水埗海壇街227至227C號（地盤面積4643方呎）及筲箕灣金華街 9至19號（地盤面積5580方呎），三個項目料最快2024年推出。

中原逾百萬租御龍山舖作沙田旗艦店

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手市場今年至今錄得近1.7萬宗成交，全年預料可錄1.85萬宗成交。樓價方面，預計年內CCL指數可重返190點水平。為配合新界東樓盤銷售，集團以月租100萬元租用火炭御龍山商場地舖作為沙田旗艦店，連同商場樓上兩個舖位，三個舖位合共月租150萬元。此外，集團今年至今佣金收入達46億創新高，預計全年可達48億元。

其他報道

曉峰園業主移民 3房968萬沽低市價2%

大坑西新邨申重建涉3347伙 規劃署不反對

今年首11個月物業辣稅108億 較去年全年高17

海茵莊園累售418伙吸金25億 下周展新一輪銷售

CAINE HILL折實均呎2.87萬推50伙略低同區新盤 開放戶折實542萬起

情侶呎租45元租港灣豪庭兩房 業主回報3厘

第一城本月暫5宗成交 兩房呎價逾1.9萬