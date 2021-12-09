沙中線明年通車 星凱擬明年農曆新年增新示位加推
文章日期：2021年12月9日 16:22
發展商部署來年推盤計劃。內房中洲置業發展的火炭星凱·堤岸，今年以來累沽823伙，套現約82億元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，火炭區近期有不少利好消息，包括有發展商申請將工業大廈群改劃為住宅發展，預計帶動區內樓市氣氛；加上未來一年沙中線通車，認為有利項目推售。楊又指，星凱·堤岸樓花期長約15個月，近日開始拆棚，將於明年農曆新年新增示範單位，配合推售。
百利保三項目擬2024年推
百利保執行董事兼首席營運官范統表示，集團旗下沙田九肚富豪·山峯，共有24間洋房，累售16間；分層單位136伙，累售46伙，來年將主力推售分層戶。此外，集團有3個項目正進行收購中，包括長沙灣青山道291至293號（地盤面積5260方呎）、深水埗海壇街227至227C號（地盤面積4643方呎）及筲箕灣金華街 9至19號（地盤面積5580方呎），三個項目料最快2024年推出。
中原逾百萬租御龍山舖作沙田旗艦店
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手市場今年至今錄得近1.7萬宗成交，全年預料可錄1.85萬宗成交。樓價方面，預計年內CCL指數可重返190點水平。為配合新界東樓盤銷售，集團以月租100萬元租用火炭御龍山商場地舖作為沙田旗艦店，連同商場樓上兩個舖位，三個舖位合共月租150萬元。此外，集團今年至今佣金收入達46億創新高，預計全年可達48億元。
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