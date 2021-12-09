內地調控料資金流港難重返疫情前

該集團預計，明年中小型單位及豪宅樓價將分別上升0%至5%。曾指出，未來一段時間香港仍會維持低息環境，繼續鼓勵買家入市，但市場同時憂慮美國加息，故住宅市場將平穩發展。市場憧憬通關後將有內地資金流入豪宅市場，曾則認為，在現時國內調控之下，料資金流入未能回到疫情前水平。他續指，市場需「跟政策走」，北部都會區及鐵路沿線住宅可看高一線。

預期舖市租金已見底

零售及工商舖方面，仲量聯行預計，核心區街舖及優質商場的空置率於明年將持續改善。仲量聯行商舖部資深董事陳永慧表示，整體商舖租金調整已見底，預計核心區街舖租金來年將上升5%至10%、優質商場租金則會上升至最多5%。

仲量聯行商業部主管鮑雅歷指，寫字樓市場已進入現時下行周期的最後階段，將於可見將來步向復蘇，料明年寫字樓總租賃成交量將持續改善，而通關亦將進一步支持寫字樓市場復蘇。至於地產投資市場，仲量聯行資本市場部主管陳國章指，酒店成交將為來年一大重點，集團留意到不少機構性投資者有意購入全幢酒店，翻新成共居空間或長租住所；這些酒店一般呎價低於1.5萬元，距離港鐵站5至10分鐘路程的酒店。

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