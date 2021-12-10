新地古洞申建909伙分層戶 較兩年前方案增23倍
文章日期：2021年12月10日 15:03
港府早前提出「北部都會區」概念後，各大發展商積極參與，其中龍頭發展商新地（0016），近日向城規會申請，把一幅位處上水古洞雙魚河的地皮連同其他政府土地，改劃成住宅(乙類)用途，擬建909個分層單位，單位數目比兩年前提出、擬建37幢洋房之計劃大幅增加23.5倍，預計可容納2545人口。
上述項目與新地旗下天巒只有一河之距，地皮面積21.2萬方呎，當中包括近5.9萬方呎為政府土地。資料顯示，新地最新計劃以不多於兩倍地積比發展，涉約42.4萬方呎住宅、及約1.9萬方呎非住宅樓面，由6座不高於17層住宅(不包括1層地庫停車場)，及1幢非住宅物業組成，預計提供909個住宅單位，即每伙平均約466方呎。
翻查過往資料，項目2015年曾獲批建33幢、平均2099方呎的洋房，至2019年提出修訂，計劃興建37幢、平均面積2292方呎的洋房。申請人指，是次改劃申請與政府現行地盡其用、以增加土地房屋供應量的政策，以及最新公布的北部都會區發展策略配合。
另隨著古洞北新發展區的落實與施工、申請地點的周邊漸規劃變成中密度住宅發展，現時是適當時機檢討及釋放申請地點的發展潛力，而新發展方案會提供優化交通措施，不單能滿足未來居民的交通需求，同時為當區帶來規劃效益。
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