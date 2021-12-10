中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，相信短期樓價繼續高位反覆爭持，展望明年新春樓價走勢才會有突破。黃又預計，今年全年整體樓價上升約6%，當中新界西樓價升幅明顯跑贏大市，預料全年上升約一成。以本周指數計，今年CCL暫時累升6.54%，CCL Mass升5.71%，CCL(中小型單位)升6.11%，CCL(大型單位)升8.79%。四區方面，新界兩區樓價表現較優，新界西升10.90%，新界東升5.20%。港九市區樓價落後大市，港島升4.11%，九龍升3.75%。值得留意，12月6日人行宣佈於12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，對本港樓市的影響將於12月下旬公佈的CCL才開始反映。

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