温偉明指，嘉峯匯餘下23伙待售，包括3房大單位、頂層特色單位及4間洋房。4間洋房是實用面積3183至3220方呎，屬4套房間隔，將於下月起接受預約參觀，並隨即招標，意向價參考九龍區豪宅，料成交售價及呎價有望挑戰區內新高紀錄。

温偉明表示，項目會所連園林面積逾5.6萬方呎，設施包括健身室、室外嬉水池及游泳池、宴會廳、咖啡室等等。現時每方呎管理費近5元。

至於集團明年新盤部署，九龍嘉林邊道嘉琳5幢洋房已接受預約參觀。與會德豐、中海外啟德新九龍內地段6577號項目，分2期發展提供約2100伙，最快明年首季末推售第1期項目，涉1017伙，而啟德新九龍內地段6554號亦料緊隨推售。另外，與信置等合作發展的錦上路站上蓋1A期，涉約2200伙，最快上半年推盤。將軍澳日出康城11期、涉約1880伙，料明年中推售。

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