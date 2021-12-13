山頂道史超域台聯合標售 今年曾遭否決強拍
文章日期：2021年12月13日 18:02
山頂地皮有價有市，吸引業主放售物業，第一太平戴維斯指，山頂道81至95號史超域台(又名「十間」)住宅地盤，物業逾95%不可分割業權（全數20個單位中的19個）將以現狀交吉或連現有租約方式進行聯合招標出售，截標日期為明年1月20日，物業為一幅住宅用地，總地盤面積約61,449方呎，其現有建築面積約52,332方呎，是山頂地區僅餘的大型獨立地段。
資料顯示，上述史超域台，早於2018年獲小業主聯合提出強拍申請，不過，有關申請今年4月終被土地審裁處正式否決，至少為逾10年來首宗強拍被否決的個案。據文件顯示，由於上述項目涉及多個地段，惟299地段的申請人，僅持有地盤業權份數約五成，即不足八成的強拍門檻，加上與毗鄰地段之物業不設共同樓梯，屬獨立物業，故不可共同申請強拍，令有關申請最終被否決。
資料顯示，項目16位申請人中不乏城中名人，包括華廈置業（0278）鍾棋偉及相關人士、香港興業（0480）副主席兼董事總經理查懋成之兒媳查陳愛茵、八珍甜醋的伍偉森家族第三代成員伍潔鏇等，於2018年申請強拍時，上述物業估值逾15.3億元。據了解，物業曾於2010年聯合業權方式標售約95%業權，當時估值約20億元，惟最終未能售出。
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