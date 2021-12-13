美聯升學顧問：85%內地客擬送子女赴港升學 料明年內地生增逾10%
文章日期：2021年12月13日 18:26
政府計劃今年末至明年初逐步開放中港通關，美聯移民顧問訪問旗下內地客戶，結果發現85%受訪者表示，會考慮讓子女赴港升學；近75%調查對象指，考慮入讀本港的國際或私立學校，反映內地家長願花巨資投入子女教育。
美聯升學顧問高級經理朱恩賢表示，內地人一直心儀香港教育環境、制度完善及認受性高，對於日後銜接升讀內地或海外大學大有幫助，故愈來愈多內地客有意及早讓子女到港升學。朱恩賢表示，美聯移民顧問於12月1至4日，透過微信及微信群組訪問旗下內地客戶有關子女在港升學意向，合共收到390份回應。當被問及「如閣下有子女，會否打算到香港升學？」時，有高達85%受訪者表明，會考慮讓子女到香港升學。
美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷指出，近年國內學生出國升學較以前困難，故即使「封關」下，「八大」錄取及獲批學生簽証來港內地生人數依然不跌反升，相信未來內地人對於在港升學需求亦將持續增加，料明年獲批學生簽證來港的內地學生人數，將繼續增長逾10%。
鄭天殷指，內地家長向來心儀香港教育制度，連在「封關」時亦不例外。根據大學教育資助委員會資料顯示，由2017至18年度起計，獲本港「八大」錄取的內地新生總人數持續上揚，由2017至2018年度的3,405人，連升3個年度至2020至21年度的4,168人，增幅逾22%。值得注意的是，其中最受疫情影響而「封關」的2020至21年度，內地新生按年增幅更提速升至約11.6%，屬3個年度之中最高，並在疫情期間依然不跌反升。
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