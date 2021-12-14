戴德梁行執行董事及香港寫字樓部主管韓其峰表示，甲級寫字樓租賃市場連續兩季表現回暖，今年第四季的吸納量為正18.55萬方呎，雖然全年吸納量仍為負57.87萬方呎，較去年全年的負230萬方呎已有明顯改善。

他續指，明年將有超過200萬方呎全新甲級寫字樓供應相繼落成，如鰂魚涌太古坊第二座、東九巧明街98號及啟德AIRSIDE，整體待租率預計到明年年底將增加至16%至17%，而整體平均租金將下調1%至3%。

商舖市場方面，戴德梁行執行董事及香港商舖部主管林應威表示，今年商舖租金已見底，受惠於本土消費增加，食肆舖租已從谷底回升，按年增加2.2%至2.8%。他指展望明年，疫情受控，經濟正處於穩步復蘇階段，就業率也正回升，消費市場得以改善，預期商舖租金將於上半年進一步回升，升幅估計由2%至5%不等，中環商舖租金可望看高一線，將升幅5%至8%。