戴德梁行：明年樓價料升5%至10%
文章日期：2021年12月14日 14:39
臨近年尾，各大代理行回顧今年樓市表現。戴德梁行董事及香港研究部主管陳健珩表示，今年住宅市場交投活躍，預計今年全年7.46萬宗，其中二手成交宗數5.7萬宗， 兩者同創2012年來、近9年新高，而今年本港整體樓價按年升6.5%，預期明年樓價將升5%至10%。
戴德梁行執行董事及香港寫字樓部主管韓其峰表示，甲級寫字樓租賃市場連續兩季表現回暖，今年第四季的吸納量為正18.55萬方呎，雖然全年吸納量仍為負57.87萬方呎，較去年全年的負230萬方呎已有明顯改善。
他續指，明年將有超過200萬方呎全新甲級寫字樓供應相繼落成，如鰂魚涌太古坊第二座、東九巧明街98號及啟德AIRSIDE，整體待租率預計到明年年底將增加至16%至17%，而整體平均租金將下調1%至3%。
商舖市場方面，戴德梁行執行董事及香港商舖部主管林應威表示，今年商舖租金已見底，受惠於本土消費增加，食肆舖租已從谷底回升，按年增加2.2%至2.8%。他指展望明年，疫情受控，經濟正處於穩步復蘇階段，就業率也正回升，消費市場得以改善，預期商舖租金將於上半年進一步回升，升幅估計由2%至5%不等，中環商舖租金可望看高一線，將升幅5%至8%。
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