兩間示範單位均以第5座28樓H室為藍本，分別為連改動示範單位及清水房，實用面積1178方呎，屬4房雙套房連儲物房及多用途套房間隔，而項目一共提供47伙相同間隔之單位。

單位設長形客、飯廳，可明確劃分客飯兩廳；由於單位實用面積較大，開積上容許劃出較大露台，客廳可外接41方呎露台，為住戶提供較大戶外空間；而客廳另一面連接儲物室。

單位配獨立廚房，廚房連接多用途套房及工作平台，交樓標準預設爐具、蒸焗爐、雪櫃、洗衣機等家電，提供3邊工作台面；在連裝修示位，發展商將交樓標準的廚房重新規劃，將所有爐具合併放置，騰出空間放置二人吧枱。

4間睡房開則方正，兩間套房均可放置雙人牀，主人房套房採大玻璃窗，房間採光充足。另一間套房則設有兩扇窗戶，值得留意，較大的一扇窗外設有冷氣機平台，而兩間細房開則相若，可靠牆放置單人牀。單位的客廁及套廁同屬「明廁」，並設浴室寶。

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