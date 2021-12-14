利嘉閣地產董事陳大偉表示，根據土地註冊處資料，截至今年12月7日為止，2021年整體私人住宅累錄65,650宗買賣登記，涉及金額約為6,740.91億元。預計全年登記量達約6.83萬宗，較2020年大升22%，除創下近9年新高外，料為期內首度衝破六萬宗大關；成交總值預測將大增33%，至約7,020億元，較1997年的上次高位多出9.5%。

一手私宅方面，截至12月7日，買賣登記量值分別16,640宗及2,255.63億元，料全年可達約1.7萬宗及約2,300億元，較去年升13%及33%。

二手市場方面，截至今年12月7日，二手私宅買賣登記量值錄49,010宗及4,485.28億元，預期全年最終錄約5.13萬宗，較2020年的4.11萬宗升近25%，勢創近9年以來的新高；而全年成交總值料達4,720億元，將按年升約33%。

利嘉閣地產總裁廖偉強預期，2022年整體私宅登記量料將由今年約6.83萬宗，微增1%至約6.9萬宗；一手私宅買賣料達1.90萬宗，較2021年的約1.7萬宗增約12%；而二手私宅成交量則會較今年的5.13萬宗，微跌約2.5%至5萬宗，料為連續兩年守於五萬宗之上。

樓價走勢方面，廖偉強預期若2022年疫情漸退，有利整體經濟及失業情況持續改善，樓價必可受惠；他預計，中小型住宅樓價來年有約8%至10%的升幅；而豪宅料有逾10%的上升空間。

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