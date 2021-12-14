馬泰陽指，過去幾年細價盤深受上車客歡迎，但調查發現，有37%受訪者表示，購買物業的主要用途是換樓，僅次用途為「上車」，達33%，另約30%受訪者為投資用途。另外，有36.6%表示購買2房單位，而購買3房單位則有26.5%；而過去備受市場追捧的開放式單位只有7.3%的受訪者表示購買。

據香港置業資料研究部及土地註冊處最新資料顯示，本年至今截止12月9日，逾600萬元至1,000萬元的二手住宅註冊錄得24,380宗，較去年的19,585宗增約24.5%，首度超越600萬元或以下細價上車盤的主流地位。

馬泰陽總結，今年一手表現強勁，根據該行資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，截止12月9日，一手私樓註冊量已達16,870宗，已超越去年全年一手私樓註冊量近一成，可見新盤市場表現亮麗。預料2022年新盤旺勢延續，全年一手企穩18,000宗水平。

馬泰陽明年看好逾600至1,000萬元的2房換樓市場板塊，料繼續跑贏600萬元或以下的上車市場。預期2022年全年一、二手註冊量與今年相約，維持近80,000宗水平，預料明年全年樓價升幅約3%至5%。