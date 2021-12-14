利奧坊第4期涉逾600伙 擬明年首季推
文章日期：2021年12月14日 16:59
市區新盤部署明年登場，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，恒地（0012）旗下大角嘴利奧坊系列，部署明年首季推出利奧坊第4期，位於深旺道5號，涉及逾600伙。同系列的利奧坊．曉岸、利奧坊．凱岸及利奧坊．曦岸，現累售約1306伙，佔約9成單位，套現金額約76.3億元。將以現樓形式招標推售特色單位。
另外，同系港島半山新盤CAINE HILL，市場指收票逾280票，以首批50伙計，超額認購約4.6倍。韓家輝表示，CAINE HILL有七至八成客源來自港島區，至今錄得約2000參觀人次，預料今日上載銷售安排，周六開售，開售即日有機會加推及有加價空間。
此外，中原地產為項目買家提供Staycation優惠。中原地產九龍董事劉瑛琳表示，首10名經中原購入利奧坊．曦岸或利奧坊．凱岸的買家，可獲贈1萬元酒店2日1夜住宿連2人聖誕或新年晚餐禮劵，合共總值10萬元。
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