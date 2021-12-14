另外，同系港島半山新盤CAINE HILL，市場指收票逾280票，以首批50伙計，超額認購約4.6倍。韓家輝表示，CAINE HILL有七至八成客源來自港島區，至今錄得約2000參觀人次，預料今日上載銷售安排，周六開售，開售即日有機會加推及有加價空間。

此外，中原地產為項目買家提供Staycation優惠。中原地產九龍董事劉瑛琳表示，首10名經中原購入利奧坊．曦岸或利奧坊．凱岸的買家，可獲贈1萬元酒店2日1夜住宿連2人聖誕或新年晚餐禮劵，合共總值10萬元。

其他報道

港置料明年全年樓價升3%至5% 2房換樓市場料跑嬴大市

名日．九肚山推聖誕優惠 買家可獲10萬元酒窖禮券

利嘉閣預期來年一手成交上試1.9萬宗 樓價料「璀璨式」上升10%

多相｜The YOHO Hub 逾千呎4房示位首曝光

貝沙灣4房戶7228萬沽 實呎3.8萬

戴德梁行：明年樓價料升5%至10%

朗8單日3宗成交 3房套1080萬易手

CENTRAL PEAK洋房3.8億售 實呎破10萬貴絕東半山

皓日加推130伙折實均呎2.26萬 高首批5%周六次輪賣樓

The Parkside一房822萬沽 呎價2.06萬屋苑二手新高

柏傲莊III增6宗取消交易 累錄122宗涉總值20億

新香港人入市 徐航3.1億接天匯複式 內地醫療器械商邁瑞創辦人