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多相︱YOHO Hub 2及3房示位曝光 3房設「化妝間」

文章日期：2021年12月15日 16:08
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E經改動示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E經改動示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E經改動示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E經改動示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E經改動示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E經改動示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E經改動示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E經改動示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E經改動示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E經改動示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E經改動示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E清水房示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E清水房示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E清水房示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E清水房示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E清水房示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E清水房示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E清水房示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E清水房示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第二座38樓單位E清水房示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第三座18樓單位H清水房示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第三座18樓單位H清水房示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第三座18樓單位H清水房示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第三座18樓單位H清水房示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第三座18樓單位H清水房示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第三座18樓單位H清水房示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第三座18樓單位H清水房示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第三座18樓單位H清水房示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第三座18樓單位H清水房示範單位（曾憲宗攝）
新地「The YOHO Hub」第三座18樓單位H清水房示範單位（曾憲宗攝）

繼昨日開放「至尊4房」樓王示範單位後，新地（0016）元朗西鐵站上蓋新盤The YOHO Hub今日首度開放3房及2房示範單位予傳媒參觀。

3房示位以第2座38樓E室為藍本，發展商提供經改動連裝修單位及清水房各一，單位實用面積538方呎，屬3房連開放式廚房另設化妝間間隔；事實上，「化妝間」為不設淋浴間的洗手間。

3房單位開則方正，客飯廳呈長型，外接24方呎露台，配開放式廚房。交樓標準廚房除設有基本爐具及家電外，亦設有隱藏式摺枱，於開放式廚房對開亦有空間可放置飯桌；單位配備浴室及化妝間各一，一律不設窗戶。

在經改動示範單位內，發展商將主人房及毗鄰的睡房打通，主人房位置作寢區，放置雙人牀及開放式衣櫃；至於原來另一間睡房的位置則作書房之用，靠牆放置書桌。值得留意，主人房及毗鄰睡房窗外均為冷氣機平台。至於單位另一間睡房，則可靠牆放置單人牀及開放式衣櫃。

2房示位以第3座18樓H室，室用面積441方呎，採開放式廚房，設於玄關旁，玄關另一面預設高身收納櫃；客廳同樣開則方正，外接23方呎露台；主人房及睡房均呈長型，主人房預設空間可放置入牆衣櫃，而兩間睡房窗外均為冷氣機平台；浴室預設淋浴間，不設窗戶。

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