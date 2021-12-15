3房示位以第2座38樓E室為藍本，發展商提供經改動連裝修單位及清水房各一，單位實用面積538方呎，屬3房連開放式廚房另設化妝間間隔；事實上，「化妝間」為不設淋浴間的洗手間。

3房單位開則方正，客飯廳呈長型，外接24方呎露台，配開放式廚房。交樓標準廚房除設有基本爐具及家電外，亦設有隱藏式摺枱，於開放式廚房對開亦有空間可放置飯桌；單位配備浴室及化妝間各一，一律不設窗戶。

在經改動示範單位內，發展商將主人房及毗鄰的睡房打通，主人房位置作寢區，放置雙人牀及開放式衣櫃；至於原來另一間睡房的位置則作書房之用，靠牆放置書桌。值得留意，主人房及毗鄰睡房窗外均為冷氣機平台。至於單位另一間睡房，則可靠牆放置單人牀及開放式衣櫃。

2房示位以第3座18樓H室，室用面積441方呎，採開放式廚房，設於玄關旁，玄關另一面預設高身收納櫃；客廳同樣開則方正，外接23方呎露台；主人房及睡房均呈長型，主人房預設空間可放置入牆衣櫃，而兩間睡房窗外均為冷氣機平台；浴室預設淋浴間，不設窗戶。