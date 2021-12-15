美聯大角嘴開設3000呎分行

田兆源補充，集團與會德豐、嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙系列3期，合共累售652伙，套現逾91億元，其中項目2期1座頂層複式單位，早前以逾1.88億元成交，實呎逾6.2萬元。他指，信置系內今年沽出逾1700伙一手住宅，銷售額逾290億元。

此外，美聯大角嘴博文街福群樓開設「西九龍旗艦店」，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該旗艦店佔地面積逾3000方呎，屬集團在區內最大規模的分行。他預期，本月全月一手成交量可望達約1,500伙水平，而全年一手成交量有機會達17,700宗。

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