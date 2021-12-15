ONE CENTRAL PLACE最快月底推 中環設兩示位
文章日期：2021年12月15日 16:31
信置（0083）部署推售旗下中環ONE CENTRAL PLACE。信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，ONE CENTRAL PLACE設於中環的售樓中心現正準備2個示範單位，包括1房及2房戶型，最快本月底登場。
美聯大角嘴開設3000呎分行
田兆源補充，集團與會德豐、嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙系列3期，合共累售652伙，套現逾91億元，其中項目2期1座頂層複式單位，早前以逾1.88億元成交，實呎逾6.2萬元。他指，信置系內今年沽出逾1700伙一手住宅，銷售額逾290億元。
此外，美聯大角嘴博文街福群樓開設「西九龍旗艦店」，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該旗艦店佔地面積逾3000方呎，屬集團在區內最大規模的分行。他預期，本月全月一手成交量可望達約1,500伙水平，而全年一手成交量有機會達17,700宗。
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