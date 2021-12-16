九倉心光換地條款曝光 7億加東涌4地 薄扶林原址重建百億豪宅
文章日期：2021年12月16日 10:04
一直有意重建為住宅項目的心光盲人院暨學校薄扶林現址再有新發展，該校與九倉（0004）早前達成換地協議首度曝光。本報發現，九倉向心光盲人院支付7億元，以及東涌沙咀頭4幅約19萬方呎土地，以換取薄扶林學校現址，重建為海景豪宅項目。據悉，該地屬舊契物業，或毋須補地價發展，亦未有太大發展限制，綜合測量師預測，以地皮可重建樓面約13.2萬方呎計，參考區內指標豪宅屋苑貝沙灣近年海景特色戶成交呎價逾7萬元水平，整個項目市值料將高達百億元。
明報記者
心光盲人院位置優越，享鋼線灣一帶海景，具豪宅發展潛力，早在10多年前，恒隆地產（0101）曾以私人協約方式投得心光盲人院重建權，多番申請改劃住宅但遭否決。心光盲人院本月初向城規會申請改劃住宅，計劃重建5幢不多於9層高住宅大廈，提供83伙、平均面積1592方呎的住宅，以3房及4房戶為主，總樓面約13.2萬方呎。該校在提交文件時提到，因將在東涌興建院舍及學校，要面對搬遷及發展帶來的財政壓力，冀能土地改劃申請，令項目順利進行。
心光強調收支均用於視障學童教育
本報就上述換地協議條款分別向九倉及心光盲人院暨學校查詢，九倉確認與心光盲人院暨學校換地事宜，但未有透露詳情。心光盲人院暨學校回覆本報稱，該校是慈善機構，所有收入和開支（當中包括與建校遷校有關的），都根據該校在政府註冊的章則宗旨，用於該校視障學童、青少年和院友的教育和社會服務上；現時積極做好工作，貫徹執行為視障學生、青少年和院友的學習成長和長遠福祉努力。
該校補充，與九倉交換地皮/土地，不是合作發展薄扶林道項目，新校址在東涌，可建樓面約20萬方呎，較現時校舍約14萬方呎增加6萬方呎或43%。正如所有涉及土地建築事項，有不少程序要處理，包括各政府部門、城規會的申請，還有建築、設施、裝置、搬遷、交通安排、院校長遠發展等，亦需要各方努力和財政的支持及配合，估計至少要5年以上才建成新校。直至在東涌的新校建成取得學校註冊及政府部門相關批文等，才會搬遷，交出薄扶林道地段予九倉。
恒隆多番申改劃住宅遭城規否決
據換地協議條款顯示，九倉將協助心光盲人院興建東涌新校舍及其他社福設施，另向心光盲人院支付7億元，以及東涌沙咀頭4幅土地，該4幅土地毗鄰正是心光盲人院未來東涌新校舍及滿東邨，亦與擬建港鐵東涌線延線的東涌西站相近。據悉，該4幅土地面積約19萬方呎，部分土地為海岸保護區土地。連同未來新校舍，5幅地連合起來後，該校可自成一角，盡享東涌灣海景。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，心光盲人院位於的薄扶林地早於1911年英殖時期批出，地皮發展年期75年，並已再續多75年，即發展年期至2061年將屆滿，至今僅餘40年，相信這對心光和發展商影響不大。